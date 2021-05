A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com novo chamamento emergencial para a contratação de médicos que atuarão no Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte. As vagas oferecidas são para clínica médica e psiquiatria.

As contratações são imediatas e temporárias, com carga horária semanal de 24 horas e remuneração é de R$ 5,8 mil.

As inscrições para o processo vão até a próxima quarta-feira (12). Confira o edital completo.

