Quem tem interesse em fazer cursos fora do Brasil pode aproveitar, nesta sexta-feira (20), a 24ª Edição do Salão do Estudante. O evento, que acontece em Belo Horizonte, reúne instituições de 16 países, que vão oferecer oportunidades de aprendizado em áreas que vão desde o ensino médio e cursos de língua até a pós-graduação.

Para auxiliar na escolha, membros de consulados brasileiros e pessoas que já tiveram experiências internacionais também participam. A ideia é que eles orientem os candidatos sobre o que é necessário para tentar uma vaga e deem dicas sobre a cultura e as capacitações mais atrativas nos países.

Diretora de Eventos da Business Marketing International (BMI), promotora do Salão, Priscilla Gomes alerta que o estudante precisa se preparar para os gastos que um intercâmbio demanda.

“Um curso de línguas na Califórnia (EUA), por exemplo, que dura cerca de quatro semanas, custa aproximadamente mil dólares (cerca de R$ 4,1 mil). Mas, as graduações e pós ficam bem mais caras. Fora do Brasil, as universidades, mesmo públicas, cobram pelo ensino”.

Mais procurados

Apesar de Estados Unidos e Canadá serem os destinos mais procurados, Portugal começa a se destacar. Lá, há instituições admitindo alunos com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inclusive, o país trará para o evento um grupo especial de 13 entidades que ofertam vagas em vários ramos da engenharia.

Há outras localidades que também estão chamando a atenção dos brasileiros. Recém-formado, o administrador Felipe Deolindo Fonseca, de 24 anos, vai participar da feira em busca de orientações para cursos no Japão. “A cultura oriental é avançada e minha ideia é aprender sobre um país que pode ser protagonista nos próximos anos”, diz.

Também participam do salão representantes de escolas da Alemanha, Argentina, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suíça e Suécia.

Serviço

O evento será realizado, de 15h às 19h30, no Hotel Mercure Lourdes (avenida do COntorno, 7.315), região Centro-Sul da capital. O evento é gratuito, mas é preciso fazer inscrições neste site.

