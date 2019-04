Um protesto com aproximadamente 100 moradores de ocupações de Belo Horizonte, em frente à sede da prefeitura, deixou o trânsito lento no Centro da capital, na tarde desta quarta-feira (24), e provocou confusão na sede do Executivo municipal. Segundo a BHTrans, a faixa da direita da avenida Afonso Pena, no sentido Centro/bairro, após a rua da Bahia, ficou interditada.



Manifestantes entraram no prédio da PBH para exigir uma negociação sobre obras de saneamento básico e regularização fundiária. A assessoria de imprensa da administração municipal afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto.

De acordo com os manifestantes, quatro pessoas teriam sido presas pela Polícia Militar, mas a corporação não confirma a ação. Já a Guarda Municipal conduziu à Central de Flagrantes 2 um homem de 31 anos, que seria um dos líderes do movimento. O suspeito teria empurrado e tentado desarmar um guarda no momento em que os manifestantes entravam na sede da prefeitura.

Já o congestionamento na avenida Afonso Pena aconteceu da praça Rio Branco (praça da rodoviária) até o Parque Municipal, no sentido Mangabeiras. O reflexo também foi percebido em ruas importantes, como Espírito Santo e São Paulo.

Outra manifestação que acontecia na Praça da Estação, realizada por professores da rede municipal, também seguiu para a avenida Afonso Pena, provocando reflexos no trânsito de toda região do hipercentro. A manifestação integrou o movimento pelo Dia Nacional de Luta da Educação em Defesa da Previdência e da Educação Pública e ditou palavras de ordem contra a reforma debatida no Congresso Nacional. Uma das reivindicações é a implementação de três níveis na carreira dos profissionais da Educação Infantil.

16h37 MANIFESTAÇÃO | Outra manifestação que acontecia na Praça da Estação está em deslocamento para a Praça Sete. No momento os participantes deslocam-se pela Rua da Bahia em direção à Av. Amazonas. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) April 24, 2019

Confira as fotos da manifestação: