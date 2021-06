O senador mineiro Carlos Viana (PSD), de 58 anos, internado desde segunda-feira (31) por Covid-19 em um hospital de Brasília (DF), tem boa evolução no tratamento da enfermidade. Ele deve ganhar alta neste domingo (6). A informação foi confirmada por Samuel Viana, filho dele. O parlamentar também divulgou um vídeo em que agradece o apoio e conta sobre a recuperação (veja abaixo).

De acordo com Samuel, o senador apresentou sintomas gripais na semana passada, como tosse, dores no corpo e febre. Ele fez um teste RT-PCR, que deu positivo. Carlos Viana iniciou acompanhamento médico, mas recebeu recomendação dos especialistas para internar-se no hospital como forma de evitar um possível agravamento do quadro.

"Ele vem fazendo uso de antibiótico, anti-inflamatório e fisioterapia reabilitatória no hospital. Falei com ele hoje cedo e está tudo caminhando bem. Ele já está querendo saber sobre as coisas de política. Muito provavelmente no fim de semana, no domingo, já deve ter alta", contou Samuel Viana.

Senador agradeceu apoio em vídeo

Em vídeo, o senador agradeceu as mensagens de apoio e orações que tem recebido. Ele também informou que está no 11º dia de sintomas, em fase final do tratamento. "Houve um momento que a doença chegou a comprometer parte dos pulmões. Os médicos entenderam que seria melhor uma internação, mas nada grave, já superado, graças a Deus", relatou.

O parlamentar também recomendou à população que continue reforçando as medidas de prevenção à doença. "Se cuide, você, sua família. Use máscara, álcool em gel, que você evite aglomerações", pediu.

