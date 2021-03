O deputado estadual Coronel Sandro (PSL), internado em Belo Horizonte com Covid-19, utilizou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (29) para informar que o quadro de saúde dele apresentou melhora.

De acordo com a postagem, o parlamentar continua na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, mas está se sentindo "muito melhor". "Peço que continuem em orações por mim e todas as pessoas que necessitam neste momento de pandemia", disse.

Na madrugada de sábado (27), o mesmo perfil do político no Facebook relatou que, após apresentar mal estar, o deputado foi encaminhado a atendimento hospitalar, onde foi confirmada a doença causada pelo coronavírus. Na ocasião, Sandro estava "sereno, colaborativo e plenamente seguro de sua recuperação".

Além de Sandro, dois ex-deputados estaduais por Minas Gerais, Pedro Ivo Ferreira Caminhas, o Pinduca; e Ivair Nogueira, também estão internados em unidades de terapia intensiva devido à Covid.

A reportagem tentou contato com a assessoria do político por telefone, mas as ligações não foram atendidas. O Mater Dei informou que não divulga informações sobre quadros clínicos de pacientes.

Olá, pessoal. Primeiramente, agradeço a Deus por mais este dia de vida e agradeço também a todos vocês que emanaram... Publicado por Coronel Sandro em Segunda-feira, 29 de março de 2021

