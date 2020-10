A Polícia Civil investiga o desaparecimento do adolescente Brenno Barboza Cruz, que foi visto pela última no domingo (18), na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Nesse dia, o jovem saiu de casa no início da noite para encontrar amigas e não voltou para casa.

Na internet, há uma grande mobilização na divulgação de fotos e do cartaz de desaparecimento de Brenno. Somente uma postagem feita pela página de Pessoas Desaparecidas, da Polícia Civil, no Facebook, foi compartilhada mais de mil vezes:

BRENNO BARBOZA CRUZ Sua atitude pode salvar vidas. Caso tenha qualquer informação sobre pessoas desaparecidas, ligue... Publicado por Pessoas Desaparecidas PCMG em Segunda-feira, 19 de outubro de 2020

Brenno é natural do Rio de Janeiro e mora no bairro Céu Azul com o pai há quase dois anos. No domingo, ele foi ao culto em uma igreja, almoçou na casa de parentes e se encontrou com amigos.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que iniciou a investigação na segunda-feira (19), logo após ser procurada pela família do adolescente. Para descobrir o paradeiro do jovem, estão sendo analisadas câmeras de segurança e estão sendo colhidos depoimentos de familiares. Também estão sendo realizadas buscas nas redes de saúde e assistência social e divulgação maciça do cartaz de desaparecimento a nível estadual e federal.

Entre janeiro e junho de 2020, foram registrados 534 casos de desaparecimentos em Belo Horizonte. No mesmo período, também houve registros de 408 pessoas localizadas, mas o desaparecimento delas não aconteceram necessariamente no primeiro semestre – há casos em que a pessoa fica desaparecida por muitos meses ou, até, anos.

Qualquer informação sobre Brenno pode ser dada pelo número 0800 2828 197.