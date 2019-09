Já imaginou esperar pelo ônibus ou por atendimento em um dos centros de saúde de Belo Horizonte com acesso à internet gratuito? Essa realidade será possível até julho de 2020, quando mais de mil pontos de internet serão instalados em órgãos públicos da capital. O anúncio foi feito nesta semana pela prefeitura.

Atualmente, conforme a Prodabel, a cidade conta com apenas 91 locais com conectividade sem custo. Esse número vai crescer em mais de dez vezes, chegando a 1.091 no fim do primeiro semestre do ano que vem.



O recurso será instalado nas escolas municipais, unidades de saúde, centros de referência de assistência social, estações do Move, dentre outros. Ao anunciar a novidade, a prefeitura destacou que pretende reduzir as desigualdades e democratizar o acesso à tecnologia e à informação.

A instalação dos hotspots, nome dado aos pontos de internet, será possível graças a um convênio firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atualmente, a rede BH Digital tem 406.586 cidadãos cadastrados, com, em média, sete mil novos cadastros por mês.