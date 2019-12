O metrô de Belo Horizonte vai operar com horários diferentes na semana do Réveillon. Nesta segunda-feira (30), os intervalos entre as viagens nos horários de pico levam de 6 a 8 minutos. Nos horários de menor movimento, os intervalos são de 10 a 13 minutos.

Já nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, o sistema funciona com 15 minutos de intervalo, em escala de feriado. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), todas as estações permanecem abertas das 5h15 às 23h.

A partir de quinta-feira (2), o funcionamento volta ao normal com intervalos entre 6 e 8 minutos, horário registrado em dia útil.