A crise sanitária imposta pela pandemia de Covid-19 tem sido de grandes desafios para grande parte da população. Nesse cenário, ações de solidariedade trazem alento para muitas pessoas. E para levar uma mensagem de esperança a todos, que de alguma forma foram impactados por essa doença, o Serviço Social da Indústria (Sesi), em parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), desenvolveu uma ação artística para envolver a população de Belo Horizonte.

Uma intervenção com pinturas de corações vermelhos foi realizada na escadaria ao final do túnel da CBTU, que liga a Estação Central à Rua Sapucaí, na região Central da capital mineira. A iniciativa, que conta com a colaboração do artista Alexandre Rato, já começou e as mensagens foram inseridas em um mural a partir de segunda-feira (26).

A iniciativa, chamada de Corações para a Cidade, foi inspirada pelo The National Covid Memorial Wall, produzido em Londres. Por meio da mobilização de afeto, a equipe do SesiCultura deseja transmitir, de forma simples, sensível e amorosa, a solidariedade e empatia com toda a sociedade impactada pelas perdas de entes queridos.

Empregados da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) enviarão recados de afeto, que serão transcritos na escadaria, e as pessoas que passarem pela intervenção também serão convidadas a interferirem nas paredes, acrescentando desenhos, nomes e mensagens para as vítimas.

Mas essa participação se estenderá para todo o Estado. Por meio dos perfis do Sesi Cultura MG no Facebook e Instagram, qualquer pessoa poderá deixar a sua mensagem, até 30 de abril, utilizando a hashtag #coracoesparaacidade.

Belo Horizonte

Local: Passagem-Túnel Sapucaí, Praça da Estação, Centro, ao lado do SESI Museu de Artes e Ofícios (SESI MAO).

Afixação das mensagens: a partir de 26 de abril

Como participar: Publique sua mensagem no Facebook ou Instagram do SESI Cultura MG, até 30/4, usando a hashtag #coracoesparaacidade