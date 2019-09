Embora os termômetros pareçam indicar o contrário - registrando temperaturas tão altas como a da última sexta-feira (13), a maior do ano em Belo Horizonte - o inverno ainda não acabou. E a previsão para os próximos dias, que encerram a estação, é de que o calor continue ainda mais intenso. Sem chances de chuva, o ar também continua seco e a umidade baixa.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a capital mineira tenha mínima de 17ºC e máxima de 30ºC nesta segunda-feira (16). A temperatura sobe ainda mais na terça (17), com 34ºC de máxima e mínima de 14ºC. A previsão para a quarta (18) e quinta-feira (19) é de o calor ainda mais intenso na cidade, com 36ºC.

No Estado, a temperatura será ainda mais alta, com 41ºC na terça, quarta e quinta.

Baixa umidade

Segundo o Inmet, não há chance de chuva nos próximos dias. A predominância tanto em Belo Horizonte, quanto no Estado, será de céu claro a parcialmente nublado, com formação de névoa seca.

Ao longo da semana, a umidade relativa do ar na capital pode chegar a 20%. Por isso, é importante que sejam tomados alguns cuidados. Confira as recomendações da Defesa Civil para evitar problemas de saúde em dias de baixa umidade:

- hidrate-se durante o dia;

- prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- evite frituras;

- durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante;

- em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).