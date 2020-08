Com 84% de ocupação dos leitos de UTI destinados ao combate do coronavírus, o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha (Cidadania) afirmou na última quinta-feira (13) que a cidade não vai aderir ao Minas Consciente, e que o município vai avançar no processo de flexibilização do comércio a partir da próxima segunda.

Em publicação em uma rede social, o prefeito explica que a opção em não aderir ao programa do governo, que orienta a retomada da atividades nos municípios mineiros, foi tomada por unanimidade pelo Comitê Gestor de Crise da cidade do Vale do Aço.

No texto, o gestor também revela que a partir da próxima segunda-feira (17), o comércio não essencial vai poder voltar a funcionar de segunda à sexta-feira, entre 8h e 18h. Até então, os estabelecimentos podiam abrir apenas entre quarta e sexta.

Na publicação, Nardyelo Rocha afirma que se o município aderisse ao Minas Consciente todo o comércio não essencial da cidade teria que ser fechado, já que o Vale do Aço está com sinal vermelho nos indicadores do monitoramento do avanço da doença.

Apesar de decidir por não aderir ao Minas Consciente, Rocha afirma que vai respeitar as orientações da Deliberação nº. 17, do Comitê Extraordinário de Covid-19 do Estado, que prevê medidas para evitar a propagação da doença em Minas Gerais.

Covid-19 em Ipatinga

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Ipatinga nesta sexta, a cidade contabiliza 6.669 casos de coronavírus, com 6,084 curados e 132 óbitos.

Ainda de acordo com o balanço, 38 dos leitos púbicos de UTI para o tratamento da Covid-19 na cidade estão ocupados. Ainda segundo o baçanço, 21 dessas unidades estão ocupadas por moradores de outras cidades.

Em relação à taxa de ocupação dos leitos de enfermaria voltados para o coronavírus, cidade do Vale do Aço registra 65% de ocupação, com 50 dos 75 leitos disponíveis sendo usados.

Apesar da pouca disponibilidade de leitos no momento, o prefeito afirmou que os indicadores da cidade permitem a flexibilização do comércio.