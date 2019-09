Os residentes em Belo Horizonte que escolheram pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2019 de forma parcelada devem ficar atentos. Desde segunda-feira (2) da semana passada, as guias estão sendo enviadas pelos Correios com os códigos de barras para pagamento das quatro últimas parcelas deste ano. Ou seja, com vencimento em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Dessa forma, o contribuinte deve guardar o documento único para pagar as parcelas dos meses seguintes, pois a prefeitura não fará novo envio postal dessas mensalidades. De acordo com Ervio de Almeida, diretor de Lançamentos e Desonerações Tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda, a medida significará economia para o contribuinte.

“É importante ressaltar que, além de ser ecologicamente correto por gerar redução no consumo de papel, o envio de um documento único traz economia para o contribuinte, uma vez que a cobrança da Taxa de Expediente no valor de R$ 4,60, só incidirá sobre um dos pagamentos efetuados e não sobre os quatro, como ocorreria caso as guias fossem enviadas separadamente pelos Correios”, explicou.

No documento segue, ainda, um código de barras para a quitação integral do imposto. Esse código, segundo a prefeitura, é válido até este domingo (15). Naturalmente, o contribuinte que efetuar esse pagamento deverá desconsiderar as demais mensalidades, uma vez que já terá quitado eventual saldo devedor e todas as parcelas devidas do IPTU/2019.

Valores diferentes

Para pagar um valor diferente daqueles dos códigos de barras, para consultar as atualizações do demonstrativo de pagamento de parcelas ou em caso de perda de prazo para pagamento, o contribuinte deverá emitir as novas guias em um dos meios disponibilizados pela Prefeitura: o PBH APP, o Portal da Prefeitura ou no atendimento presencial do BH Resolve (rua dos Caetés, 342, Centro) ou das regionais.