A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020 vence nesta quinta-feira (13) para os veículos com finais de placa 1 e 2. Para fazer o pagamento do imposto o proprietário precisa ir a qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos bancos Bradesco, Mercantil, Caixa, Banco do Brasil, Banco Postal, Santander e Sicoob ou casas lotéricas e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Quem preferir, também pode emitir a guia de arrecadação no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) ou utilizar o sistema on-line dos bancos para quitar o imposto.

A multa para quem não pagar o IPVA é de 0,3% ao dia, até o 30º dia, e 20% após esse período, além dos juros (taxa Selic).

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) já foram arrecadados R$ 2,8 bilhões entre 31 de janeiro, 46% do total previsto, de R$ 6,1 bilhões. O que correspondente a 5,2 milhões de veículos.

Cerca de 3,2 milhões de proprietários optaram por pagar o imposto em parcela única, com desconto de 3%.

Servidor público

Os servidores públicos do Estado - militares e civis, ativos e inativos - e pensionistas que não receberam, até 31 de dezembro passado, qualquer parcela do 13° salário de 2019, poderão pagar o IPVA até o dia 31 de março de 2020.

A medida é válida para veículos que estejam registrados no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em nome do próprio servidor ou pensionista. A prorrogação é aplicada automaticamente, não sendo necessário pedido ou requerimento.

O desconto de 3% para o pagamento em cota única fica mantido para a quitação em qualquer data, até o limite de 31 de março de 2020. O servidor ou pensionista também pode optar por pagar em parcelas, em qualquer dia até a data-limite, porém, sem fazer jus ao desconto.

Taxa de Licenciamento

A Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) vence no dia 31 de março para todos os veículos. O valor é de R$ 105,78. Assim como o IPVA, o pagamento pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados