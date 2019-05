Dois adolescentes, uma menina de 13 anos e um jovem de 16, foram baleados dentro de um táxi em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas deixavam a delegacia da cidade quando foram alvos dos atiradores. A mãe dos irmãos, além do taxista, também estavam no veículo.

Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22), na avenida Tales Chagas, no bairro Santo Antônio. O jovem disse que dois homens em uma moto vermelha seguiram o táxi e, próximo de uma rotatória, atiraram aproximadamente seis vezes.

Os tiros atingiram as costas da menina e a perna do adolescente. A mãe deles e o motorista não ficaram feridos no ataque. Conforme a PM, antes do crime, o menor havia sido apreendido com cinco quilos de maconha.

Ele havia acabado de deixar a delegacia pelo delito e, por isso, a principal hipótese é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Aos policiais, o jovem disse que os suspeitos seriam do Aglomerado do Bode e integrantes da "Gangue do Lalá".

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Vespasiano.