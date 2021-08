Dois irmãos de 27 e 30 anos foram encontrados esfaqueados dentro de uma casa, na madrugada deste domingo (15), no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os militares chegaram ao local após uma denúncia anônima. Os homens foram encontrados inconscientes e com perfurações no peito e abdome. De acordo com os militares, um deles estava com as vísceras expostas.

Eles foram levados para o Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Neves. No entanto, um deles precisou ser removido para a unidade de pronto-socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

A Polícia Civil periciou a cena do crime e abriu investigação. Ainda não há pista sobre possíveis suspeitos e nem a motivação do crime.