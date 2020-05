Dois irmãos, de 48 e 54 anos, morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-116, neste domingo (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do automóvel de passeio perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de frente no veículo de carga. O acidente aconteceu na altura do km 201, em Catuji, no Vale do Jequitinhonha. Chovia no momento da colisão.

As duas vítimas eram passageiras do carro, e os dois motoristas dos veículos acidentados não se feriram. Aos militares que atenderam a ocorrência, o condutor do carro disse que não conseguiu controlar o automóvel, que rodopiou e atingiu o caminhão que vinha no sentido contrário.

O homem que estava no banco traseiro morreu na hora. O outro ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido com vida. No entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não respondeu à reanimação. A Polícia Civil esteve no local para periciar os veículos e remover o corpo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no trecho para registrar a ocorrência.