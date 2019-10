Dois irmãos, de 31 e 28 anos, foram presos na noite desta sexta-feira (4) suspeitos de estarem envolvidos em um assalto a um idoso, de 78, e sua esposa, 54, no bairro São Marcos, região Nordeste de Belo Horizonte. Casal teve, além do Corolla, outros bens levados. Segundo registro de ocorrência da Polícia Militar (PM), existe a possibilidade de que outras pessoas participaram do crime.

Tudo começou, conforme relato das vítimas, quando manobravam o carro na garagem de casa. Ao abrir o portão para sair, os dois foram surpreendidos pelos bandidos que obrigaram o abandono imediato do veículo e ordenaram a entrega da chave. Um deles, inclusive, pediu que a mulher o levasse até o cofre da residência.

Como não havia, o criminoso pegou uma mala e saiu recolhendo objetos enquanto o comparsa fazia ameaças de morte ao idoso. Em seguida, com a bolsa cheia, pegaram outros itens, trancaram o casal e saíram com os pertences no carro.

Diligências

Acionada, a Polícia Militar iniciou as buscas pelos suspeitos. Por meio de câmeras de segurança, os agentes conseguiram informações do carro no qual os bandidos chegaram na residência. No entanto, quando chegaram na casa do proprietário, ele alegou a possibilidade de o veículo estar clonado, já que não havia saído no momento do crime.

Ainda por monitoramento de imagens, os policiais notaram a presença de um Corolla em alta velocidade em direção para a região Leste de Belo Horizonte. Viaturas da PM iniciaram a perseguição, com dispositivos sonoros ligados, e abordaram o motorista no Anel Rodoviário.

Ele assumiu a participação no assalto e falou aos policiais que havia deixado os objetos do casal na casa da irmã, no bairro Nazaré, também na região Nordeste da capital.

'Sem consentimento'

Ao chegar no endereço citado, os policiais encontraram os pertences. Mas, de acordo com a suspeita, o irmão "deixou sem seu consentimento". Ela foi questionada sobre a participação do marido, mas, aos agentes, informou "não saber o nome completo".

O fato gerou suspeição por parte dos policiais, que decidiram mostrar fotos para as vítimas. Elas reconheceram de imediato o esposo da suspeita, além do irmão mais novo. Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão e o outro segue desaparecido.