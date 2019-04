Dois irmãos foram presos pela Polícia Militar (PM), na noite dessa segunda-feira (15), após serem surpreendidos por uma viatura da corporação no momento em que roubavam combustível de um caminhão tanque em uma rua do bairro Xodó Marize, na região Norte de Belo Horizonte. Os homens, de 39 e 46 anos, acabaram detidos em flagrante.

Segundo a corporação, a viatura fazia patrulhamento de rotina pela rua Gaivotas quando avistaram um Fiat Stilo com o porta-malas aberto ao lado do caminhão de combustível. Além disso, um dos suspeitos estava embaixo do veículo de carga. Quando o homem que estava dentro do carro de passeio foi perguntado sobre o que fazia ali, os policiais receberam como resposta que ele aguardava o irmão, que mexia no freio do caminhão.

Apesar disso, a PM suspeitou da atitude da dupla, continuando em monitoramento na área. Pouco depois, os militares perceberam que os suspeitos retiraram galões de combustível e saíram correndo com o conteúro para uma casa na mesma via. Foi feita a abordagem dos irmãos e, dentro da residência, localizada uma grande quantidade de galões e um tambor de metal, todos cheios com combustível.

Um deles tinha autorização para o transporte do combustível, porém, antes da entrega nos postos, eles paravam o veículo de carga em um local ermo e faziam a retirada de alguns litros. Ainda conforme a PM, não se sabe ainda se o desvio do material era somente para uso pessoal ou se eles comercializavam o combustível.

Arma

Durante buscas na casa dos irmãos, os policiais localizaram ainda uma pistola calibre .380, duas munições de calibres 20 e 28 mm, além de todo o combustível, que não chegou a ser contabilizado pela PM. A casa usada por eles estava alugada em nome de um dos irmãos. Na casa do outro suspeito, os policiais localizaram outros vasilhames com combustível e uma grande quantidade de lacres.

Os irmãos foram presos em flagrante e o crime será investigado pela Polícia Civil (PC).

