Com um caso de Covid-19 confirmado, Itaúna mantém a recomendação do isolamento social

Os municípios do Estado que começam a flexibilizar o isolamento social de acordo com os protocolos da Secretaria de Estado da Saúde vêm fazendo ajustes em suas rotinas para assegurar um menor risco de disseminação do novo coronavírus. Itaúna, a 76 quilômetros de Belo Horizonte, altera nesta segunda-feira o funcionamento do comércio autorizado para tal. A abertura escalonada das lojas será substituída pelo funcionamento de segunda a sábado, com horário reduzido. Uma decisão justificada pelo prefeito Neider Moreira (PSD).

"Chegamos à conclusão que, dessa forma, vamos reduzir o número de pessoas nas ruas. Quem precisa sair resolve tudo o que tem para fazer em um só dia e pode permanecer em casa, mantendo o isolamento, nos demais", justifica. De segunda a sexta-feira, o comércio poderá funcionar das 10h às 16h. No sábado, das 9h às 13h. Itaúna tem apenas um caso de Covid-19 confirmado, de acordo com levantamento da SES.