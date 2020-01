O Itaú Power Shopping, que fica em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou que está com 12 vagas disponíveis para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Dentre as vagas ofertadas, três são reservadas para pessoas com deficiência (PCD).

Há oportunidades para auxiliar de estoque, operador de caixa, vendedor, consultor de vendas e servente de limpeza. Algumas das vagas exigem, no mínimo, seis meses de experiência na área. Os interessados devem cadastrar o currículo no site do mall.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

Auxiliar de Estoque - PCD - Casas Bahia

Servente de Limpeza - PCD - Casas Bahia

Operador de Caixa - PCD - Casas Bahia

Vendedor - Biomundo

Consultora de Vendas - K9

Vendedor - Linda Bella

Operador de Caixa - Óticas Diniz

Vendedora - Confiança Joias

O ItaúPower Shopping está localizado na avenida General David Sarnoff, 5.160, Cidade Industrial, em Contagem. O mall reúne 155 lojas, praça de alimentação com restaurantes, cafés e lanchonetes, além de seis salas de cinemas Multiplex/Cineart.

Funcionamento:

De segunda a sábado

• Lojas: 10h às 22h.

• Praça de Alimentação, lazer e cinema: 10h às 23h.

Domingos:

• Lojas âncoras: 12h às 20h.

• Demais lojas: 14h às 20h.

• Praça de Alimentação, lazer e cinema: 11h às 22h.



