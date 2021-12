A Ita Transportes Aéreos, do Grupo Itapemirim, anunciou na noite de sexta-feira (17) que suspendeu "temporariamente" todas as operações. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital, quatro voos estavam previstos para este fim de semana, deixando passageiros sem o transporte. A origem e destino dos voos não foram divulgados.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, a recomendação é que os passageiros procurem a companhia antes de se deslocarem para o terminal. Dos voos, três estavam previstos para este sábado (17) e um para amanhã (18).

Por meio de nota, o Grupo Itapemirim afirma que a decisão foi tomada por necessidade de ajustes operacionais. “A ITA lamenta os transtornos causados e afirma que irá continuar prestando toda assistência aos passageiros impactados, conforme prevê a resolução 400 da ANAC”, informa.

A resolução citada diz respeito às obrigações das companhias aéreas em relação ao contrato de transporte aéreo, entre elas sobre o cancelamento de voos ou interrupção do serviço.

Anac suspende operações da empresa

Em resposta à decisão, a Anac informou que recebeu a notícia sobre a suspensão temporária das operações no Brasil, por volta de 18h da sexta, e que suspendeu o Certificado de Operador Aéreo (COA) da empresa .

A empresa tinha 513 voos programados entre ontem e 31 de dezembro, segundo pesquisa no site da Anac. Os voos partiriam dos aeroportos de Confins, Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA), entre outros.

Passageiros prejudicados

Segundo a Anac, foi determinado que a empresa aérea preste atendimento integral imediato a todos os passageiros e que comunique, individualmente, sobre cancelamento de voos, reacomodações e procedimentos para garantia do reembolso das passagens aéreas comercializadas. A ANAC ainda recomendou, que os passageiros com voos previstos, a partir deste sábado, 18, não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea e orientou que orienta que os passageiros também recorram à plataforma Consumidor.gov.br. para registrar reclamações.

Canal com o cliente

A Itapemirim orientou que os passageiros com viagens programadas para os próximos dias devem entrar em contato pelo e-mail falecomaita@voeita.com.br. “A companhia irá dedicar o máximo esforço para, em breve, retomar seus voos”, informou. De acordo com a empresa, a decisão não afeta a prestação de serviço do transporte rodoviário, por meio da Viação Itapemirim, cujas operações seguem normalmente.

