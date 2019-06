A variação entre preços de produtos para festas juninas pode chegar a 175% em Belo Horizonte. A conclusão é do site de pesquisas Mercado Mineiro, que realizou um levantamento de 30 produtos em nove supermercados e outros sete em cinco bancas do Mercado Central de Belo Horizonte. Além disso, os preços estão mais altos se comparados ao ano passado. A pesquisa foi feita nas últimas quinta (30) e sexta-feiras (31).

Veja os itens pesquisados:

- Amendoim Torrado Pink - 500g: de R$4,98 a R$10,99, com uma variação de 120%;

- Canjica Branca Yoki - 500g: de R$2,38 até R$4,99, com uma variação de 109%;

- Amendoim Torrado e Moído Pink - 500g: de R$ 5,80 até R$10,99, com uma variação de 89%;

- Quilo da mandioca: de R$1,48 até R$3,99, com uma variação de 169%;

- Pipoca para Microondas Yoki - 100g: de R$1,39 até R$2,59, com uma variação de 86%;

- Quilo do Bacon: de R$13,80 a R$24,98, com uma variação de 81%;

Paçoca Rolha Yoki - 352g: de R$10,90 até R$15,39, com uma variação de 41%;

- Quilo de Rapadura: de R$4,98 até R$6,98, com uma variação de 40%;

- Paçoquinha Yoki - 352g: de R$10,90 a R$ 14,89, com uma variação de 36%;

- Canjica Branca (500g): de R$2,00 até R$5,50, com uma variação de 175%;

- Quilo do coco: de R$25,90 até R$48,00, com uma variação de 85%;

- Quilo da Canela em Pó: de R$35,00 até R$55,00, com uma variação de 57%.

Ainda segundo o Mercado Mineiro, os preços estão mais altos em maio deste ano em comperação com o mesmo mês do ano passado.

No Mercado Central, o preço médio está:

- Amendoim de 500g subiu 30%, onde em 2018 era de R$5,50 e agora passou para R$7,15;

- Canjica Branca de 500g que custava em média R$2,50 subiu para R$3,20, um aumento de 28%;

- Quilo da Canela em Pó, de R$33,67 para R$38,75, um aumento de 15%;

- Amendoim Pink - 500g subiu de R$10,53 para R$12,58, um aumento de 19%;

- Amendoim Torrado e Moído Pink - 500g que custava em média R$6,43 subiu para R$7,09, um aumento de 10%;

- Canjica Branca Yoki - 500g que custava em média R$2,63 subiu para R$3,20, um aumento de 21%;

- Paçoca Rolha Yoki - 352g de R$11,05 subiu para R$12,93, um aumento de 16,98%;

- Paçoquinha Yoki - 352g, que custava em média R$11,32 subiu para R$12,76, um aumento de 12%;

- Quilo do Bacon de R$15,68 subiu para R$18,01, um aumento de 14%;

- Farofa Pronta Yoki Mandioca - 500g de R$4,17 subiu para R$ 4,82, um aumento de 15%.