Atenção, usuários do transporte coletivo! A linha S56 (São José/Vilarinho) terá novo itinerário e dois pontos finais a partir desta segunda-feira (2): no bairro São José e no bairro Vilarinho, na região Norte de Belo Horizonte. A mudança visa vai atender o Centro Comercial de Venda Nova (rua Padre Pedro Pinto) nos dois sentidos do trajeto.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, foram desativados os pontos 1.060, 1.300, 1.616 e 1.900 da avenida Vilarinho e o ponto 385 da rua Edgard Torres. Ainda segundo a administração pública, a mudança deverá garantir mais agilidade nas viagens e melhorar a operação da linha.

Veja as alterações:

Partidas São José:

avenida Presidente Tancredo Neves (ponto final), avenida Presidente Tancredo Neves, avenida João XXIII, Pça. Paulo VI, avenida Abílio Machado, avenida Heráclito Mourão de Miranda, avenida Otacílio Negrão de Lima, Pça. Paulo Gustavo do Vale, rua Sardenha, rua Palermo, avenida Cremona, avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Santa Rosa, avenida Presidente Antônio Carlos, avenida Dom Pedro I (acesso pela rua da Barragem), avenida Portugal, avenida Guarapari, avenida da Sinfonia, rua dos Astecas, rua Érico Veríssimo, rua Gonçalves, rua Pedra do Indaiá, rua Vargem Bonita, rua Santa Cruz, rua Lourdes Paula Cordeiro, rua Padre Pedro Pinto, rua Doutor Álvaro Camargos, avenida Vilarinho, Pça. dos Abacateiros, rua das Melancias, avenida Doutor Cristiano Guimarães, avenida Dom Pedro I, Rod. Papa João Paulo II (marginal), rua das Gabirobas, avenida Cristiano Machado, rua Dois Mil, Trezentos e Setenta e Quatro (rua Malibu – ponto final).

Partidas Vilarinho:

rua Dois Mil, Trezentos e Setenta e Quatro (rua Malibu – ponto final), avenida Vilarinho, rua Maçon Ribeiro, rua Padre Pedro Pinto, rua Manoel Guedes Santos, rua Capitão Nelson Albuquerque, rua Santa Cruz, rua Vargem Bonita, rua Pedra do Indaiá, rua Gonçalves, rua Érico Veríssimo, rua dos Astecas, avenida da Sinfonia, avenida Guarapari, avenida Portugal, rua Cheik Nagib Assrauy, avenida Dom Pedro I, avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Cremona, rua Palermo, rua Sardenha, Pça. Paulo Gustavo do Vale, avenida Otacílio Negrão de Lima, Pça. Fábio de Araújo Motta, avenida Professor Clóvis Salgado, avenida Heráclito Mourão de Miranda, avenida Abílio Machado, Pça. Paulo VI, avenida João XXIII, avenida Presidente Tancredo Neves (ponto final).

Pontos criados

Rua Maçon Ribeiro, 69

Rua Padre Pedro Pinto, 516

Rua Padre Pedro Pinto, 644

Rua Padre Pedro Pinto, 780

Rua Manoel Guedes Santos, 20

Pontos desativados

Avenida Vilarinho, 1.060

Avenida Vilarinho, 1.300

Avenida Vilarinho, 1.616

Avenida Vilarinho, 1.900

Rua Edgard Torres, 385