Já choveu mais de 70% do esperado para todo o mês de dezembro em seis das nove regionais de Belo Horizonte. Na manhã desta sexta-feira (17), o índice passa dos 304 milímetros (84%) na região Noroeste, que recebeu o maior volume de água até então.

Conforme dados divulgados pela Defesa Civil, as regiões Nordeste e Oeste são as outras duas mais atingidas pelas tempestades, com 80%. Apenas as regionais do Barreiro, Leste e Norte ainda não alcançaram 70% do esperado.

No entanto, a precipitação deve continuar durante todo o dia. Para hoje, a previsão indica céu nublado, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora.

A temperatura máxima pode chegar aos 24°C, com mínima de 19°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 80% na parte da tarde.

Confira o acumulado em todas as nove regionais de BH até 6h desta sexta:

Barreiro: 235 (65,5%)

Centro Sul: 279,5 (78%)

Leste: 248,8 (69%)

Nordeste: 288,6 (80,4%)

Noroeste: 304,4 (84,7%)

Norte: 248,4 (69%)

Oeste: 286,6 (80%)

Pampulha: 266,6 (74%)

Venda Nova: 275,6 (76,8%)

Média climatológica para dezembro: 358,9 mm

