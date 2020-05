A Prefeitura de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decidiu, nesta sexta-feira (22), decretar lockdown (bloqueio total) na cidade neste e no próximo fins de semana (23, 24, 30 e 31). A medida é uma reação ao surgimento de 63 novos casos confirmados da Covid-19 em um período de dois dias. Com a ação, apenas farmácias e postos de combustíveis poderão funcionar. Outros comércios essenciais estarão fechados.

Nesta sexta, conforme o boletim epidemiológico mais recente, divulgado nessa quinta pela administração municipal, Jaboticatubas tem 71 pessoas infectadas, sem nenhuma morte.

"Nosso objetivo é tirar as pessoas da rua e de aglomeração. Nós somos uma cidade que tem muito condomínio particular e com muita área verde", explicou Rafael Lucas Marques e Nascimento, secretário municipal de governo. Jaboticatubas é turística e tem 67% do território compreendido pelo Parque Nacional da Serra do Cipó.

A princípio, a medida será adotada apenas em dois fins de semana, mas poderá ser prorrogada. O lockdown foi necessário, ainda conforme Nascimento, devido à testagem de 260 pessoas que resultou em 63 positivos para a doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o gestor, todos são funcionários de uma empreiteira que presta serviços em uma obra na cidade.

"Um dos funcionários teve a doença confirmada e a prefeitura decidiu testar todos os próximos a ele", informou. Segundo Nascimento, todos são casos assintomáticos.

Desde o início da pandemia, tanto o acesso às cachoeiras em áreas particulares quanto àquelas pertencentes ao Parque Nacional está suspenso.