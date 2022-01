A 22ª edição do Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (17) com a promessa de ser diferente. Pelo menos é o que garante a Rede Globo. Haverá uma série de mudanças no reality, a começar pelo jornalista Tadeu Schmidt assumindo a apresentação no lugar de Tiago Leifert.

A lista de participantes tem famosos e anônimos, seguindo a dinâmica "Pipoca" e "Camarote", que divide os jogadores. O modelo foi sucesso nas últimas duas edições do programa, que garantiu faturamentos milionários à TV. Veja a lista de participantes.

Camarote

Arthur Aguiar, ator e cantor, foi o primeiro confirmado do camarote do BBB22. Ele participou de produções como Rebelde, na Record, e esteve em alta na mídia por causa de polêmicas conjugais com a esposa, a coach (e também ex-BBB) Mayra Cardi. Agora no BBB, Arthur afirmou que quer se jogar no programa.

Pedro Scooby, surfista e colecionador de ondas gigantes. "Muito do que falaram sobre mim foi baseado em fofoca e acho que seria interessante me verem como eu sou", afirmou. Scooby, que é pai de três filhos (fruto do relacionamento com a ex-esposa, a atriz Luana Piovani), afirmou que o BBB será uma "outra onda que vai ter que encarar".

Brunna Gonçalves, bailarina e influenciadora, casada com a cantora Ludmilla, também está no BBB 22. No reality, quer mostrar a própria história de vida e a personalidade forte.

Paulo André Camillo, 23 anos. O atleta olímpico, pentacampeão nacional na prova de 100 metros, nasceu em Santo André, em São Paulo.

Maria, 21 anos, é atriz e cantora e se considera uma pessoa com bons argumentos, mas admite ser debochada. Ela ficou conhecida por interpretar Verena na novela das 9 'Amor de Mãe'.

Jade Picon, de 20 anos, é influenciadora digital e empresária. No Instagram, ela já conta com 13,5 milhões de seguidores.

Douglas Silva, 33 anos. Ator conhecido como "Acerola", de Cidade dos Homens. Se define como "Pai pra car**lho" e diz que não gosta de discutir - mas quando começa, é difícil parar.

Linn da Quebrada, 31 anos, cantora e atriz. "Eu sou uma exceção. A grande maioria das travestis não tem a chance de trabalhar, atuar e ter dignidade na sociedade". A cantora afirma que é uma grande fã do programa e que já está "indo para ganhar".

Tiago Abravanel, 34 anos, ator e apresentador, afirma que o Big Brother não é sobre "precisar", mas sim "sobre querer".

Naiara Azevedo, 32 anos, cantora e compositora. Em seu depoimento, afirmou que é muito competitiva e que "ou ganha, ou ganha".

Agora, o time Pipoca ...

O primeiro participante anunciado do grupo "Pipoca", foi a goiana Laís Caldas. Médica, atuou na linha de frente contra a Covid-19. Ela se intitula uma pessoa "Intensa e verdadeira".

Luciano Estevan é ator e bailarino, diz que gosta de ser notado e de chamar atenção. Ele tem 28 anos e é natural de Florianópolis (SC).

Jessilane é professora de biologia e começou a trabalhar aos 14 anos. O maior orgulho da carreira, até o momento, foi ter conseguido cursar o mestrado.

Eliezer é designer e empresário. Afirmou que a avó é o "amor da vida dele" e que quer retribuir o que ela já fez ao longo da vida. Caçador de "perrengues", já foi atacado por macacos na Tailândia e ficou à deriva no mar da Ásia.

Eslovênia Marques, de 25 anos, foi miss Pernambuco e estudou Física. "Eu era a única mulher. Via aquilo como desafio". Jurando que fofoca e "comentários para se manter bem-informada" são diferentes, ela afirma que é intensa.

Lucas Bissoli, 31 anos, engenheiro e estudante de medicina. Afirmou que estranha o sucesso atual com as mulheres, já que "era bem patinho feio quando era criança".

Barbara Heck, 29 anos, é modelo. Gosta de sair à noite, mas também de ler. "Sei que existe o estereótipo de patricinha, sempre quis estudar pra não dar razão para as pessoas acharem que sou superficial", afirmou.

Rodrigo Mussi, de 36 anos, trabalha como gerente de contas em uma multinacional. "Quem me vê de longe acha que sou um cara padrão, o 'hétero top', mas tenho uma história de vida incrível", afirma.

Natália Deodato, 22 anos, é a mineira da edição. Trabalha no salão de beleza da mãe e descobriu ainda criança que tinha vitiligo.

Marcos Vinicius, 23 anos, concurseiro. Trabalha na internet como "influencer de baixa renda", nas palavras dele. "Onde eu chego eu já tô chamando a atenção de todo mundo". Se define como "uma pessoa de verdade".

