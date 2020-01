Uma jaguatirica parece ter se perdido durante uma caça noturna e acabou sendo avistada caminhando por uma das vias asfaltadas do interior de um condomínio em Brumadinho, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (13). O animal foi filmado por moradores e acompanhado pela guarda do local.

De acordo com um porteiro do Retiro do Chalé, o felino caminhou e correu durante um tempo e, em seguida, conseguiu retornar à mata da região. O condomínio está localizado próximo à Serra da Moeda.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o animal aparenta estar assustado e incomodado com a luz dos faróis de dois veículos que acompanham sua caminhada. Um dos carros é da guarda privada do condomínio.

Na gravação, um homem fica espantado com a beleza do animal, a quem se refere como onça. Na verdade, segundo o biólogo Juliano Souza e Silva, trata-se de uma jaguatirica, devido ao menor porte e às características do focinho.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a jaguatirica está atualmente ameaçada de extinção devido à caça predatória e à devastação de seu habitat natural. O animal, que vive cerca de 20 anos, pode pesar até 15 kg e medir até 50 cm de altura. Segundo a organização para o meio-ambiente WWF-Brasil, a jaguatirica está presente em mais de 80% das áreas estudadas no Brasil. O felino geralmente caça à noite, passando o dia escondido.

A reportagem entrou em contato com o síndico do Retiro e com a empresa de segurança privada, mas não obteve retornos. O Corpo de Bombeiros informou que não registrou atendimento no local na data citada.