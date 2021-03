Uma jiboia de aproximadamente 2,5 metros foi localizada no telhado de uma casa em Araxá, no Alto Paranaíba, nesta segunda-feira (1). Nesse domingo, outro animal da espécie havia sido capturado em Ituiutaba, no Triângulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os moradores notaram um barulho na cobertura de telhas da residência, na manhã desta segunda, e chamaram a corporação. Os militares compareceram ao local e, com o uso de um pinção, iniciaram a remoção de parte do telhado, área onde a cobra se escondia.

Os agentes conseguiram retirar a jiboia em segurança e realizaram a soltura do animal em uma área de mata, fora dos limites urbanos. O tamanho do réptil impressionou os vizinhos da região.

Militares utilizaram pinção para retirar réptil

Ituiutaba

Em Ituiutaba, moradores perceberam a travessia de uma jiboia por uma avenida local e chamaram os Bombeiros. Os militares fizeram a captura do animal, que não apresentava danos aparentes. Ela foi solta em uma mata da cidade.

Serpente foi solta em mata

