Referência no país em tratamento de queimados, o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, está em alerta para receber algumas das vítimas gravemente feridas em explosão de barco no Acre. O acidente aconteceu na última sexta-feira (7), durante o abastecimento da embarcação, que levava tambores de combustível. Diversas pessoas ficaram queimadas.

Conforme a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), o HPS reservou quatro leitos para atender os pacientes, após solicitação do governo do Acre. Ainda não há previsão de quando as vítimas serão transferidas, mas a unidade de saúde de BH já está preparada para iniciar o tratamento. A princípio, segundo a Fhemig, seriam quatro vítimas.

O acidente

A explosão do barco aconteceu no rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. A embarcação de grande porte, conhecida como batelão, transportava passageiros e carga com destino à cidade de Marechal Thaumaturgo, no interior do Estado. A operação de combate ao fogo e salvamento durou cerca de 40 minutos.

Os pacientes estão sendo atendidos no Hospital do Juruá, sendo que oito tiveram que ser entubados e quatro seguem em estado grave. Por ser transporte irregular, o número de pessoas que eram transportadas no barco ainda é desconhecido. De acordo com informações de veículos das mídias local e nacional, o número de feridos de 15 a 20.

Notificação

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre informou que vai notificar a Marinha para que intensifique a fiscalização na região, de modo a evitar que esse tipo de ocorrência volte a acontecer.

*Com Agência Brasil