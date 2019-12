O ponteiro da seleção francesa de vôlei e do Zenit Kazan, da Rússia, Earvin Ngapeth, está preso em Belo Horizonte suspeito de importunação sexual na madrugada desta segunda-feira (9). O jogador teria agredido uma mulher com um tapa nos glúteos durante uma festa no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, a prisão do atleta foi ratificada uma vez que o crime não cabe fiança. Após ser ouvido na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Um inquérito foi instaurado e deve ser concluído em 10 dias. Imagens de uma câmera de segurança da casa de shows já estão com os peritos para serem analisadas.

A assessoria de imprensa do jogador informou que uma audiência de custódia foi marcada para a manhã desta terça-feira (10) no Fórum Lafayete, no Barro Preto, região Centro-Sul da capital.

Ngapeth, de 28 anos, veio ao Brasil para disputar com a equipe russa o Mundial de Clubes de Vôlei, em Betim, na Grande BH. Após a partida, os jogadores foram para uma casa de shows da avenida Professor Mário Werneck.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher, de 29 anos, afirmou que o jogador teria dado um tapa nos glúteos dela. Ainda segundo a polícia, Ngapeth confirmou o ocorrido, mas argumentou que confundiu a moça com uma das pessoas que estavam com ele no local. Ele alegou ainda que na França, país de origem do atleta, a troca de tapas nos glúteos entre amigos é comum, e que, por isso, não viu a atitude como ofensa.

O jogador teria pedido desculpas à mulher, que estava acompanhada do namorado, mas o pedido não foi aceito.

A assessoria de imprensa do jogador no Brasil divulgou uma nota sobre o caso.

Confira o comunicado na íntegra:

Na madrugada desta segunda-feira (09/12/2019), o atleta francês Earvin N'Gapeth, que está no Brasil para participar de uma competição internacional de vôlei encerrada no último final de semana, se envolveu em um mal-entendido em uma casa de shows de Belo Horizonte (MG). O jogador confundiu uma mulher com uma de suas amigas próximas e deu um tapa em suas nádegas, em tom de brincadeira. Ao perceber que se tratava de outra pessoa, N'Gapeth ficou profundamente constrangido e se desculpou com a mulher. "Earvin está consternado com a situação e lamenta muito pelo constrangimento causado. Como se tratou de uma brincadeira, estamos defendendo a atipicidade da conduta. Ou seja, vamos demonstrar que não houve dolo e, portanto, não há crime", explica Dino Miraglia, advogado do atleta no Brasil. O jogador reforça o pedido de desculpas já feito diretamente à mulher por tê-la confundido com outra pessoa e está à disposição das autoridades enquanto aguarda a decisão da Justiça.

