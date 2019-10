Em plena turnê, que percorrerá cerca de 20 cidades em todo o Brasil, a banda mineira Rosa Neon lança seu vinil neste sábado (12) em Belo Horizonte. Com números impressionantes – mais de 2 milhões de views e plays nas plataformas YouTube e Spotify –, o grupo formado por Marina Sena, Mariana Cavanellas, LG Lopes e Marcelo Tofani, além do produtor BAKA e equipe, pretende fazer um show de "responsa" na capital.

E a expectativa é alta. Com a maior parte dos ingressos vendidos, a apresentação dessa noite será embalada pelas faixas que compoem o recém-lançado disco, como "Fala Lá pra Ela", a primeira a ser publicada e com 234 mil visualizações no YouTube, "Ombrim", com 297 mil, e a mais recente "Cê Não Tem Dó de Mim", já com 61 mil.

"Estamos muito felizes porque em pouco tempo de banda a gente conseguiu alcançar muita gente dedicada com o nosso trabalho, com a nossa verdade", disse Marcelo Tofani, enquanto voltava com o grupo de um show em Ipatinga, no Rio Doce.

A energia que a Rosa Neon tem recebido, explica Tofani, é surpreendente. "Em Montes Claros (Norte de Minas) foi impressionante. Além de ter sido o show da estreia, com toda ansiedade da nossa parte, o público cantou tão alto que a gente não conseguia nem se ouvir", lembrou. É de lá que vem uma das vozes da banda, a jovem Marina Sena. "Foi um calor diferente, uma magia bem louca".

Na semana que vem, o grupo seguirá para o Rio Grande do Sul (RS). "É uma responsa representar Minas em outros lugares. A gente agarra de braços abertos porque, apesar de acreditarmos que música é música em qualquer lugar, temos muito apreço pelo no Estado", explicou Tofani. Ouça: