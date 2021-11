Quem passar pelas proximidades do Mineirão, na região da Pampulha no fim da tarde desta quarta-feira (3) vai precisar ficar atento às alterações de trânsito. A BHTrans prepara uma operação, a partir das 17h, para a realização do jogo entre Atlético e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida está marcada para às 21h. Entretanto, a Unidade Integrada de Trânsito, composta por agentes da empresa, Policia Militar e Guarda Municipal, estará no local desde as primeiras horas da tarde.

A partida marca o retorno de 100% da capacidade dos estádios em BH e, por conta disso, a expectativa é de que tenha grande movimentação de veículos na região.

BHTrans fará operação para garantir fluidez no trânsito próximo ao estádio

Alterações viárias

Será realizada inversão do sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Paschoal e avenida C. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.

Placas de proibição de estacionamento já foram instaladas no anel interno e externo do estádio, para garantir a fluidez do trânsito nas ruas mais próximas.

