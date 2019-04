O trânsito na região do Mineirão será alterado pela BHTrans, nesta quarta-feira (3), em função da partida entre Atlético e Zamora, às 19h15, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A partir das 15h, serão realizados os fechamentos dos cruzamentos do entorno do estádio.

As alterações começaram nessa terça-feira (2), com a implantação reservas de área no anel interno e logo a seguir no anel externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito.

Devido à mudança de circulação na pista interna da avenida Antônio Abraão Caram, para facilitar o acesso ao estacionamento, será interditado o cruzamento da avenida Coronel Oscar Paschoal com Abraão Caram cinco horas antes do início do jogo. Haverá, ainda, a inversão da rua Rebelo Horta.

Esquema de trânsito em torno do Mineirão nesta quarta-feira (3)

Estacionamento

De 2.800 vagas, serão ofertadas 552 para os veículos particulares no estacionamento interno do Mineirão. Ciclistas poderão utilizar dois bicicletários: um na Esplanada Sul, na entrada da Avenida Carlos Luz, e outro no Estacionamento G1 coberto, após entrada pela Abrahão Caram. Serão disponibilizadas 98 vagas e não há cobrança pela utilização.

Quem optar pelo transporte particular, contará com um ponto de táxi na avenida Antônio Abrão Caram, entre a avenida C e a bilheteria do Portão Norte (nesse sentido), junto ao passeio do Mineirão.

Transporte Coletivo

Linhas de ônibus com acesso ao Mineirão:

- Linha MOVE 51 (Estação Pampulha/ Centro/ Hospitais - Paradora);

- Linha MOVE 63 (Estação Venda Nova/ Lagoinha);

- Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz);

- Linha MOVE 5250 (Estação Pampulha/ Betânia);

- Linha MOVE 6350 (Estação Vilarinho/ Estação Barreiro Via Anel);

- 5106 – (Bandeirantes/ BH Shopping);

- 5401 (São Luiz/ Dom Cabral);

- Circulares 503 e 504 (Santa Rosa/ Aparecida/ São Luís);

- Suplementares 51 (Circular Pampulha), 53 (Confisco/ Pampulha/ São Gabriel), 54 (Dom Bosco/ Shopping Del Rey).

Informações sobre o serviço de transporte para o Mineirão podem ser obtidas também no portal da Prefeitura ou no perfil da BHTrans no Twitter.

Com informações da BHTrans

*Amanda Souza sob supervisão de Flávia Ivo