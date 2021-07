O jornalismo de Belo Horizonte e Minas Gerais está de luto. Foi enterrado, no início da tarde desta quarta-feira (14), no cemitério Parque da Colina, o jornalista Hélio Fraga. Ele tinha 84 anos e morreu em decorrência da Covid-19. Ele trabalhou no Hoje em Dia e em outros jornais do Estado. Era casado com Ana Maria e deixou dois filhos e quatro netos.

Hélio Fraga não era mineiro. Nasceu em Jaraguá, no interior de Goiás. Mas foi no Estado que se destacou no jornalismo. Fez carreira como editor e colunista de esportes no jornal Estado de Minas, como editor de turismo no Hoje em Dia, ganhando diversos prêmios e viajando por todo o mundo. Também foi colunista no jornal O Tempo. Além disso, teve passagem pela comunicação da Cemig, pela diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e da Associação Mineira de Cronistas Esportivos (AMCE).