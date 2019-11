Uma reportagem do jornal Hoje em Dia foi a grande vencedora do 1º Prêmio Sindibel de Jornalismo, na categoria impresso, com a reportagem “Basta, Quero Ajuda”, de autoria dos jornalistas Simon Nascimento e Riva Moreira. A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta segunda-feira (18), na sede do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel).

A matéria, publicada no dia 1º de dezembro de 2018, contou a história de dependentes químicos em busca de atendimento no Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam), do bairro São Paulo, na região Nordeste da capital, e surgiu a partir de estatísticas que apontaram um aumento de 29% no número de pessoas que desejavam se livrar das drogas em BH.

O repórter Simon Nascimento e o fotógrafo Riva Moreira passaram uma tarde na unidade e ouviram relatos emocionantes de dependentes, ex-dependentes e profissionais da área de saúde. “Quero cuidar da minha mãe, que tem 78 anos e está bem debilitada, e ver meus quatro filhos mais vezes. Sinto muita saudade deles”, relatou um dos dependentes à época, identificado como Anderson, de 40 anos, usuário de cocaína e maconha, que queria retomar a convivência com os filhos, que moram no Espírito Santo.

O prêmio

O Prêmio SINDIBEL de Jornalismo escolhe as melhores produções jornalísticas sobre o serviço público municipal de Belo Horizonte e os servidores públicos nas categorias de jornalismo impresso (jornal e revista), online, TV e rádio.

O objetivo da premiação é fomentar a cobertura jornalística sobre o assunto, contribuindo para o melhor entendimento pela sociedade acerca da importância do serviço público como indutor de desenvolvimento e garantidor de direitos como saúde, educação, assistência social, segurança e saneamento.

Os finalistas foram selecionados pela comissão julgadora do prêmio, composta pelo presidente da Academia Mineira de Letras, o jornalista Rogério Faria Tavares; a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, a jornalista Alessandra Mello; e os jornalistas do Sindibel Thiago Alves e Raul Gondim.

Veja todos os finalistas:

IMPRESSO



REPORTAGEM:Maternidades não seguem normas que garantem autonomia das mulheres na hora de parir

AUTOR(ES):Larissa Costa

VEÍCULO: Brasil de Fato



REPORTAGEM:Basta. Quero ajuda

AUTOR(ES):Simon Nascimento e Riva Moreira

VEÍCULO: Jornal Hoje Em Dia



REPORTAGEM:Professoras buscam alternativas para transformar aprendizado

AUTOR(ES):Clarisse Souza

VEÍCULO:Jornal O Tempo

TELEVISÃO

REPORTAGEM:Hospital Risoleta Neves oferece tratamento domiciliar a pacientes

AUTOR(ES):Júlia Calasans, Larissa Costa, Leonardo Milagres, Antônio Soares, Ravik Gomes, Kennedy Sena e Olívia Resende

VEÍCULO: TV UFMG



REPORTAGEM:Histórias de quem passa pelos Restaurantes Populares

AUTOR(ES):Tábata Poline, Flávia Lages e Gisele Zuppellar

VEÍCULO: TV Globo Minas



REPORTAGEM:Lixões clandestinos

AUTOR(ES):Rosildo Mendes, Regiane Moreira, Robson Luiz e Fabiane Andrade

VEÍCULO:TV Record

RÁDIO

REPORTAGEM:De porta em porta: a saga dos agentes de combate à dengue em BH

AUTOR(ES):Júlio Vieira, Mardélio Couto, Gabriel Faleiro e Ike Yagelovic

VEÍCULO: Rádio BandNews FM



REPORTAGEM:Turismo na Pampulha cresce, mas objetivos traçados ainda não foram alcançados

AUTOR(ES):Laura Marques

VEÍCULO: Rádio CBN

REPORTAGEM:Alvorada em Pauta fala sobre uso de armas de fogo por guardas municipais em Belo Horizonte

AUTOR(ES):Victor Lobato e Bruno Favarini

VEÍCULO:Rádio Alvorada FM

INTERNET

REPORTAGEM:As pessoas que cuidam de BH e a gente nem vê

AUTOR(ES):Rafaela Dotta

VEÍCULO: Brasil de Fato



REPORTAGEM:Uberização da sociedade: apps democratizam economia de BH e criam novos desafios

AUTOR(ES):Thiago Ricci, Amanda Dias, Bárbara Caldeira, Maira Monteiro, Maria Eduarda Faria, Moisés Santos, Rafael D’Oliveira, Roberth Costa, Sinara Peixoto, Vitor Fernandes e Vitor Fórneas

VEÍCULO: BHAZ



REPORTAGEM:Vida Gari: A realidade invisível no sorriso de quem limpa BH

AUTOR(ES): Thiago Ricci, Amanda Dias, Bárbara Caldeira, Maira Monteiro, Maria Eduarda Faria, Moisés Santos, Pedro Guadalupe (in memoriam), Rafael D’Oliveira e Vitor Fernandes

VEÍCULO: BHAZ