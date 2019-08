Um jovem de aparentemente 20 anos foi assassinado com um corte no pescoço na madrugada deste sábado (23) em Santa Luzia, na Grande BH. A vítima estava sem documentos de identificação.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi atingido, por volta das 3h deste sábado com um corte profundo na jugular, no lado esquerdo do pescoço. Seu corpo foi encontrado pelos militares na avenida Oceania, na altura do número 579, no bairro Chácara Pousada Del Rey.

Segundo denúncias apuradas pela PM, o autor do crime teria idade semelhante e seria morador do mesmo bairro. Foi feito contato no local onde ele moraria, mas ninguém foi localizado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.