Um jovem de 22 anos foi baleado superficialmente enquanto deixava o bloco Baianeiros, no Castelo, na região da Pampulha, na noite desse domingo (23). Ele foi levado para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava saindo de carro, na avenida Miguel Perrela, altura do número 371, quando houve um desentendimento entre ele e uma segunda pessoa. Ele desceu do automóvel e foi atingido no dedo e na coxa, de raspão. O agressor fugiu.

A vítima, que estava consciente, foi levada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, no São Cristóvão, na região Noroeste, para atendimento médico.