Um homem de 23 anos foi executado com dez tiros em um baile funk realizado no bairro Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi atingido no tórax e na cabeça.

Quando os policiais chegaram ao local, ninguém passou informações sobre autoria e motivação. Disseram apenas que homens armados chegaram ao local e fizeram vários disparos na vítima, fugindo em seguida.

Enquanto os policiais redigiam o boletim de ocorrência, receberam uma ligação de denúncia anônima com o nome do possível autor. O denunciante contou ainda que o assassinato seria uma vingança porque a vítima teria matado o irmão do possível autor em data anterior. Foi feito rastreamento, mas a PM não conseguiu localizar o suspeito. O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

