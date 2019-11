Um homem de 29 anos morreu após ser baleado na madrugada desta sexta-feira (1º) enquanto saía de um baile funk no bairro Nova Gameleira, na região Oeste da capital.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens iniciaram uma discussão aparentemente por causa de uma mulher que acompanhava a vítima na festa. Devido ao conflito, o homem que iniciou a briga foi expulso do evento.

Do lado de fora, por volta das 3h38 da madrugada, o homem aguardou pela saída do outro. Houve tiroteio na avenida Teresa Cristina, altura do número 5268. O homem expulso acertou diversos disparos, sobretudo na cabeça da vítima, que morreu no local.

Próximo ao corpo da vítima, foram encontradas diversas cápsulas de arma de fogo. O Samu compareceu ao local e constatou o óbito. O autor do crime não foi localizado e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios.