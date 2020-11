Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (22), durante uma festa particular no bairro dos Ipês, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, por voltadas 4h40, já no final de um baile funk que era realizado em um sítio com a presença de mais de mil participantes, um carro se aproximou e um dos ocupantes desceu, atirou quatros vezes na vítima, que morreu no local.

O suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado.

Quando os militares chegaram ao local, uma das poucas testemunhas que ainda estavam no local, contou que houve disparos de arma de fogo na festa.

A vítima, conforme informou os militares, tinha passagens pela polícia e faria parte do movimento de tráfico de drogas na região de Vespasiano, na Grande BH.

A ocorrência foi encerrada na delegacia da cidade.