Um jovem de 22 anos foi preso após dar facadas em duas mulheres após um desentendimento em um bar, no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (17).



De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas, de 45 anos, foi atingida no braço direito. Já a segunda, de 32, foi atingida na perna. Ambas foram encaminhadas para o Hospital Risoleta Neves, na Vila Clóris, também na região Norte.

Agressor se declarou travesti e estava utilizando o sanitário feminino

Segundo a polícia, o agressor se declarou travesti e disse que a briga teve início após as mulheres reclamarem com o dono do bar sobre ele ter utilizado o sanitário feminino. O rapaz deve responder por tentativa de homicídio e, se condenado, pode pegar até 16 anos de prisão.