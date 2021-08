Um homem em situação de rua e a namorada dele foram detidos em flagrante estuprando uma cadela em uma praça do Centro de Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quarta-feira (18). O crime foi identificado pelas câmeras do sistema Olho Vivo, da prefeitura.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, de 23 anos, estava praticando zoofilia (sexo com animais), enquanto a companheira, de 33 anos, segurava o bicho. Os agentes foram até o local, por volta de 0h30, e deram voz de prisão. Aos militares, o jovem declarou que estava sob efeito de bebida alcoólica. O homem também disse que a cadela era dele.

A mulher tentou impedir a ação da PM. Ela foi advertida, se negou e precisou ser algemada. Ambos foram levados para a delegacia de plantão da cidade. A cadela foi encaminhada para um abrigo da prefeitura.

Prisão em flagrante

Em nota, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante do suspeito com base no artigo 32 do Código Penal, que é caracterizado pela prática de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena prevista é de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda.

A companheira do suspeito também foi conduzida à Delegacia, segundo a PCMG, pelo crime de resistência. A PC informou ainda que o procedimento será agora remetido à Justiça.

