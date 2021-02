Um jovem de 23 anos foi preso após roubar um veículo de app, desobedecer ordem de parada da Polícia Militar e colidar o automóvel roubado contra uma viatura da corporação em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (2).

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de roubo por volta de 2h, no bairro Duquesa. No caminho, a PM cruzou com um Fiat Uno em alta velocidade. Os agentes decidiram retornar e iniciaram a perseguição.

O motorista negou-se a estacionar, acelerando ainda mais, no sentido de uma avenida do mesmo bairro. Os agentes, então, acionaram apoio de mais policiais. A PM bloqueou a passagem do veículo. No entanto, o condutor provocou uma colisão frontal com a viatura.

Diante da situação, os militares começaram a atirar na direção do condutor, com o intuito de desestabilizá-lo. Ele não foi atingido. Em relato à PM, o jovem informou que acionou o carro de app no bairro Vila Mariquinhas, na região Norte de BH, com direção ao bairro Candelária, na Pampulha. Porém, durante a viagem, decidiu deslocar para Santa Luzia, com o intuito de roubar o veículo.

Ao chegarem na cidade da Grande BH, o autor anunciou o assalto e entrou em luta corporal com o motorista de app. Ele conseguiu deter a vítima, de 35 anos, levou R$ 110 e fugiu com o carro. O autor foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia. O automóvel foi removido para o pátio do Detran.