Um jovem de 20 anos foi preso com 2.545 comprimidos de ecstasy de diferentes formatos. Além da droga sintética, com o rapaz também foram apreendidos 15 porções de maconha, uma porção grande de haxixe, três balanças de precisão e diversos sacos plásticos.

A Polícia Civil informou que começou a investigar o rapaz há um mês, após descobrir um intenso tráfico de drogas sintéticas no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. Investigadores à paisana foram até o local, fizeram campana e descobriram o autor da venda.

Na última quarta-feira (4), os policiais foram até o apartamento do jovem, no bairro Dom Silvério, na região Nordeste. Lá, dentro de uma mochila, foram encontrados os produtos ilícitos. O imóvel, de acordo com o delegado Thiago Saraiva, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), era típico de quem trafica drogas.

"O lugar tem poucos móveis, conta apenas com uma cama, um armário e uma televisão no quarto. No armário, encontramos a mochila com as drogas", explicou. Os policiais encontraram ecstasy de quatro cores - azul, vermelho, amarelo e branco -, sendo que eles eram identificados pelos codinomes Sky, Bob Esponja, Gold.

A droga sintética será encaminhada para um laboratório, que analisará sua composição. Já o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.