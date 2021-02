Um jovem de 25 anos, com diversas passagens policiais, foi detido na madrugada desta quarta-feira (10) por tráfico de drogas no bairro Jardim Filadélfia, na região Noroeste de Belo Horizonte. Com ele, foram aprendidos mais de R$ 120 mil em dinheiro, além de um carro, armas e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o batalhão da Rotam realizava operação de combate ao tráfico no bairro citado, quando visualizou um veículo Honda HRV parado na esquina de uma rua. No local, estavam em conversa o motorista e um outro homem.

O motorista foi abordado e o veículo revistado. No porta-malas, foi encontrada um revólver calibre .22 com seis munições e, logo abaixo, na área de estepe, havia uma barra de maconha, além de 100 pinos plástico contendo cocaína.

O homem informou que morava na residência em frente ao local onde o automóvel estava estacionado. Os agentes adentraram o espaço e no quarto do jovem foi encontrado de R$ 123.686 em dinheiro.

Em conversa com o detido, o mesmo informou que todo o material apreendido, incluindo o veículo, seriam de propriedade de um primo, que seria o controlador do tráfico de drogas no aglomerado Morro da Vaca, também no Jardim Filadélfia.

O jovem foi preso e encaminhado para a 1a Delegacia de Polícia Civil da região Noroeste, juntamente com o material apreendido. O carro foi levado para o pátio credenciado do Detran.

Em diligência policial, os agentes constataram que o jovem já tinha duas passagens por tráfico de drogas, além de registro de porte ilegal de arma de fogo, de munição e necessidade de cumprimento de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Leia mais:

Contran suspende trechos de resolução e donos de veículos poderão imprimir certificados em casa

Flávia Arruda é eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento

FGV: dúvidas na recuperação econômica mundial impactam indicadores