Um jovem de 19 anos foi preso, na manhã deste domingo (22), por tráfico de drogas na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu durante operação policial no aglomerado São João Batista.



Conforme a corporação, com o suspeito foram apreendidas 39 porções pequenas de maconha e 49 pedras de crack embaladas, além de R$ 100 em dinheiro. Um telefone celular roubado também foi recuperado. Com o flagrante, ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.