Um jovem de 22 anos foi detido neste sábado (26) por suspeita de ter estuprado a prima, de 13 anos, durante uma festa de família na casa da avó deles, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a vítima, o crime teria acontecido dentro do banheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a avó percebeu que os primos estavam trancados dentro do banheiro, bateu na porta avisando que chamaria a polícia. Ao perceber que os militares haviam sido acionados, o suspeito pegou uma lâmina de barbear e tentou cortar os pulsos. Só parou após uma conversa com um policial.

Antes de ser levado à delegacia, o suspeito foi atendido numa UPA com cinco cortes nos braços. A menina foi levada ao Hospital das Clínicas, acompanhada pela mãe, para passar pelo atendimento dado a vítimas de violência sexual.

Leia mais:

Homem é preso por suspeita de abuso sexual da própria filha de 1 ano

Polícia inicia investigação sobre caso de sequestro de empresária de Contagem