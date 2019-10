Um jovem de 21 anos foi resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, após cair de uma cachoeira no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na tarde deste domingo (27). A vítima estava alcoolizada, de acordo com a corporação.

O homem sofreu várias escoriações e foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII para passar por uma avaliação neurológica. Ele também bebeu bastante água após passar por um princípio de afogamento, ao cair na cachoeira, de acordo com os bombeiros.

A corporação alerta que é preciso seguir vários cuidados ao curtir cachoeiras, represas e rios nos dias de calor. É fundamental não fazer uso de álcool, saltar de locais elevados e mergulhar em lugares desconhecidos. Também é recomendado que não se tente salvar uma pessoa que está se afogando. Nesse caso, a orientação é lançar objetos que flutuem, como cordas, galhos, isopor ou até garrafas PET.

