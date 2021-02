Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a encerrar um baile funk, com mais de 80 pessoas, em um sítio no bairro Chácara Novo Horizonte, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (15). Um jovem foi preso.

De acordo com a PM, logo que chegou ao local, um rapaz foi visto jogando uma pistola em uma residência vizinha, por volta de 1h. O item foi encontrado e o jovem, de 23 anos, foi preso por porte ilegal de arma.

Segundo a polícia, a festa era realizada com cobrança de ingresso no valor de R$ 30 e havia cerca de 15 pessoas na fila, aguardando para entrar, e aproximadamente outras 80 no interior do espaço. O evento foi encerrado.

Como havia muitos frequentadores, a polícia contou com o apoio de um cão farejador para averiguar se havia drogas na festa. O animal conseguiu encontrar armas e munições. Ao todo, foram apreendidos uma pistola e 13 munições calibre 9 mm; e uma pistola e nove munições calibre .380.

A ocorrência foi encerrada na sede do 18° Batalhão de Polícia Militar e o jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Contagem.

