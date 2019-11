Uma jovem de 23 anos, que estaria comemorando a formatura no curso de Direito, na noite dessa quarta-feira (27) e madrugada de quinta (28), ficou gravemente ferida, após cair de um trenzinho, na praça Diogo de Vasconcelos, na região da Savassi, em Belo Horizonte. O veículo é geralmente usado para passeios na cidade e alugado também por estudantes em época de formatura.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi no início da madrugada, por volta de 00h14. Testemunhas contaram que ela aparentava ter bebido e teria iniciado uma discussão com uma pessoa dentro do veículo, quando resolveu descer com o trenzinho ainda em movimento.

Aos militares, o condutor do trenzinho disse que tinha acabado de arrancar, estaria a 20 km/h, quando ouviu uma gritaria e gente falando que tinha uma pessoa embaixo da roda direita do semirreboque.

Ainda conforme a PM, a jovem teve traumatismo crânioencefálico gravíssimo e trauma no tórax. Ela foi socorrida pela Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital João XXIII, que não informou o estado de saúde da vítima.

O motorista do veículo foi levado para o Detran, onde prestou depoimento. Ele fez o teste do bafômetro e acusou zero para ingestão de álcool.

